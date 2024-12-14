В Челябинской области водитель грузовика снес двух мужчин, находившихся на дороге у своих авто

Один из пострадавших погиб

Вечером 13 декабря на трассе в Чебаркульском районе водитель грузовика «Шакман» врезался в два стоявших на дороге большегруза и снес их водителей, которые находились на проезжей части. Один из пострадавших погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на шестом километре дороги Обход Чебаркуля в 20:45. 35-летний водитель «Шакмана», предварительно, на высокой скорости врезался в автомобили ГАЗ и ЗИЛ, которые стояли на проезжей части, а также наехал на двух мужчин — водителей большегрузов. В результате 44-летний водитель ЗИЛа погиб на месте, 50-летнего водителя ГАЗа госпитализировали с травмами.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на территории Чебаркульского района произошло тройное ДТП с погибшим и пострадавшим.