В Челябинской области водитель грузовика получил переломы ног в лобовом ДТП

Пострадавшего госпитализировали в кыштымскую больницу

Ночью 22 марта грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с фурой «Луидор». Водителя второго большегруза зажало между машинами. Об этом сообщили в 8 поисково-спасательном отряде Челябинской области.

На место происшествия выехали сотрудники отдельного поста 60-ой пожарно-спасательной части. Они вызволили пострадавшего с помощью гидравлического инструмента.

«У мужчины диагностировали ушиб головы и переломы обеих ног. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу имени Силаева в Кыштыме», — рассказали в спасательном отряде.

Движение на этом участке трассы регулировалось сотрудниками дорожно-патрульной службы.