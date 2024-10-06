В Челябинской области водитель грузовика погиб, врезавшись в здание

Мужчина не справился с управлением на спуске

Накануне, 5 октября, в Юрюзани произошла смертельная авария. Водитель большегруза врезался в здание и получил смертельные травмы, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Инспекторы установили, что 49-летний мужчина, управляя автомобилем «МАН» с прицепом, на спуске не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате авто опрокинулось и врезалось в здание.

В результате аварии водитель большегруза получил смертельные травмы. Все обстоятельства выясняются.