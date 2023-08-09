В Челябинской области водитель грузовика погиб после столкновения со встречной фурой

У груженой машины на ходу лопнуло колесо

На федеральной трассе М-5 в Ашинском районе произошла авария, которая унесла жизнь мужчины. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, днем в среду, 9 августа, на 1655-м километре магистрали лоб в лоб столкнулись две фуры. Причиной тому стал разрыв переднего колеса на тягаче Renault: машину выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик Volvo. Водитель «француза» скончался в больнице от полученных травм.

50-летний водитель Volvo рассказал инспекторам ГИБДД, что ехал в направлении Челябинска. Он увидел, что во встречном направлении ехал грузовик, а затем услышал громкий хлопок. Встречный большегруз начало заносить из стороны в сторону. Чтобы избежать лобового столкновения, ему пришлось уйти на «встречку». Тем не менее оба грузовика все же задели друг друга по касательной.





Мужчина, управлявший Renault, после касательного столкновения выехал на обочину, а затем машину бросило в кювет, где автомобиль с полуприцепом перевернулся на крышу. От удара кабину сильно покорежило, поэтому на место вызвали сотрудников МЧС. Медики госпитализировали 47-летнего водителя французского грузовика, но, к сожалению, он скончался в больнице. Пока что движение на этом участке организовано по одной полосе.

Отметим, что сегодня утром на М-5 произошло смертельное лобовое ДТП с участием японских иномарок. Водитель одной из них при неустановленных обстоятельствах вылетел на встречную полосу. От удара на месте погибли 24-летний водитель и 26-летняя пассажирка. Еще двух человек доставили в больницу.