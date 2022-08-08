В Челябинской области водитель грузовика насмерть сбил 92‑летнего мужчину

Пострадавший скончался в больнице

Сегодня, 8 августа, на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым 27-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 92-летнего мужчину, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Пожилой мужчина шел по проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход скончался в больнице. Водитель грузовика имеет девять лет водительского стажа, за последний год он три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — рассказали в Госавтоинспекции.

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