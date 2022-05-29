В Челябинской области водитель «Газели» сбил пятилетнего велосипедиста

Мальчик находится в больнице с тяжелыми травмами

Сегодня, 29 мая, в Верхнем Уфалее Челябинской области пятилетний велосипедист попал под колеса автомобиля. В результате мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что ребенок пересекал дорогу в неположенном месте, когда на него наехал 33-летний водитель автомобиля «Газель». Мужчина сразу же вышел из машины и вызвал мальчику скорую помощь. Сейчас юный велосипедист находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится поверка»,— уточнили в ведомстве.

Где находились родители мальчика в этот момент — неизвестно.

Сотрудники полиции просят родителей уделить внимание безопасности детей и разъяснить им основные правила поведения на дороге и около проезжей части.