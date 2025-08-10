В Челябинской области водитель Chevrolet погиб в ДТП с опрокидыванием авто

Предварительно, мужчина на справился с управлением

Вечером 9 августа в Верхнеуральском районе погиб 52-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 164 километре трассы Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск автомобилист съехал в кювет. Машина опрокинулась. Водитель получил смертельные травмы.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

В субботу произошло сразу несколько ДТП с погибшими. Так, в Еманжелинском районе при лобовом столкновении погибли водители автомобилей Lada Kalina. А на территории Башкирии в ДТП смертельные травмы получили четыре человека.