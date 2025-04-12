В Челябинской области водитель-бесправник устроил смертельное ДТП

В результате погиб он сам

В пятницу, 11 апреля, вечером в Сосновском районе автомобилист-бесправник на «Ладе» устроил лобовое ДТП, в котором получил смертельные травмы. Подробнее сообщили в областной Госавтоинспекции.

В 21:05 на 5 километре трассы Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым 49-летний мужчина, управляя «Ладой Гранта», выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Пежо», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате обоих автомобилистов госпитализировали с травмами. Водитель «Лады» скончался в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП. Проводится проверка.