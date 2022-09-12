В Челябинской области водитель-бесправник устроил смертельное ДТП на трассе

Погибли виновник и 16‑летний пассажир

На 12-м километре автодороги Подовинное — Уйское — Чебаркульское — Каракульское в Октябрьском районе 18-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и врезался в водопропускную трубу. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась в минувшие выходные. От удара легковушку выбросило в кювет, от авто осталась груда металла.

«В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир погибли на месте. Еще один 14-летний подросток госпитализирован», — рассказали в Госавтоинспекции.

Погибший водитель ранее четыре раза привлекался к административной ответственности, в том числе за управление авто в состоянии опьянения.

Водительского удостоверения у молодого мужчины не было, а машина ВАЗ, которую он приобрел год назад, не была зарегистрирована.

Как ранее сообщал наш сайт, на территории Саткинского района водитель легкового авто врезался в большегруз. От полученных травм он скончался на месте аварии.