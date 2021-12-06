В Челябинской области водитель-бесправник попал в ДТП с переворотом авто

Мужчину госпитализировали с травмами

В Миассе рядом с домом № 154 по улице Трактовой 25-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением, выехал с дороги, после чего авто перевернулось. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в ОМВД по городу.

Перед опрокидыванием машина врезалась в земляной вал.

Известно, что водитель ранее был лишен прав управления автомобилем.

«Мужчина получил травмы и был госпитализирован», — сообщили в полиции Миасса.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от преследования автомобиля ГИБДД, снес дорожные знаки, установленные на островке безопасности, и выехал на полосу встречного движения. На нарушителя составили пять протоколов.