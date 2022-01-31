Следственный комитет России по Челябинской области завел уголовное дело на начальника структурного подразделения промышленного предприятия за получение взятки. Название предприятия не сообщается. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по региону.
Следователи предполагают, что в период с 2017 по 2019 год подозреваемая получила более 170 тысяч рублей от директора коммерческой организации за заключение договоров о поставке продукции. Преступление выявили сотрудники ФСБ по Челябинской области.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, избирается мера пресечения.