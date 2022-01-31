В Челябинской области во взятке подозревают топ-менеджера промышленной компании

По версии следствия, подозреваемая получила более 170 тысяч рублей

Следственный комитет России по Челябинской области завел уголовное дело на начальника структурного подразделения промышленного предприятия за получение взятки. Название предприятия не сообщается. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по региону.



Следователи предполагают, что в период с 2017 по 2019 год подозреваемая получила более 170 тысяч рублей от директора коммерческой организации за заключение договоров о поставке продукции. Преступление выявили сотрудники ФСБ по Челябинской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, избирается мера пресечения.