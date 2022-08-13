В Челябинской области вандалы осквернили памятник погибшим в ВОВ

Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления

В поселке Потанино в Копейске неизвестные осквернили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне: вандалы разрисовали и разграбили памятник. Об этом сегодня утром, 13 августа, сообщили в паблике поселка в социальной сети «ВКонтакте».

«Чьи-то руки посягнули на светлую память защитников нашей страны в годы ВОВ. Куда катимся? Еще и звезду, где огонь, украли»,— написала пользователь Евгения Устинова и приложила к посту фото разрисованного мемориала.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что факт вандализма зарегистрирован.

«Сотрудниками полиции инцидент в поселке Потанино взят на контроль. На место выехала следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных. Выясняются все обстоятельства произошедшего»,— ответили в ведомстве.

Этой весной в Еманжелинске 15-летняя девочка вместе со своими друзьями осквернила памятник жертвам политических репрессий. Возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас рассматривает мировой судья.