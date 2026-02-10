В Челябинской области в жестком ДТП с грузовиком погибли три человека

Водитель пошел на обгон в условиях снегопада

Жесткое ДТП произошло сегодня в полдень на юге региона. Между поселками Обручевка и Субутак Кизильского района автомобиль «Шевроле-Нива» при обгоне выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Ситрак». На месте скончались 70-летний водитель «Нивы» и пассажирки — женщины 66 и 59 лет. В ГИБДД области рассказали, что в салоне «Нивы» были еще и дети.

Малолетние пассажиры — мальчики 3 и 5 лет — получили травмы различной степени тяжести. В ГИБДД области отметили, один из детей перевозился без детского кресла, а взрослые не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте работает следственно-оперативная группа. Снегопад накрыл Челябинскую область. Уже третьи сутки все экстренные и дорожные службы региона работают в усиленном режиме.