В Челябинской области в тройном ДТП погибла женщина с двумя детьми

Ее автомобиль оказался под колесами грузовика

Сегодня, 25 октября, днем в Красноармейском округе произошло ДТП с участием двух легковых авто и грузовика. В результате водитель и два маленьких пассажира одной из легковушек погибли, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 2 километре дороги Обход села Миасского 51-летняя водитель Lada Granta на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, следовавшему по главной дороге, и столкнулась с ним. В результате иномарка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик Howo.

31-летняя водитель Mitsubishi, а также пассажиры пяти и двух лет погибли на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.