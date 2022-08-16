В Челябинской области в трех километрах от деревни вспыхнул камыш на площади 2 га

Из-за ветра огонь мог распространиться на населенный пункт

В Кунашакском районе Челябинской области неподалеку от деревни Канзафарова вспыхнул камыш. Огонь распространился на площади два гектара, существовала угроза распространения на населенный пункт. Пожар тушили на протяжении двух часов, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв к месту вызова, сотрудники 65-й пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды «Дружба» принялись ликвидировать возгорание, произошедшее в трех километрах от деревни. На помощь им прибыли представитель ГО и ЧС Кунашакского района, глава Саринского сельского поселения и представитель местного лесничества. Спустя два часа огонь был потушен.

«Благодаря общим усилиям удалось сдержать распространение огня. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в ведомстве.

На месте работали семь пожарных и пять единиц техники.

В начале августа камыш загорелся в двух километрах от деревни Сураково. Площадь пожара составила один гектар. С огнем также боролись на протяжении двух часов.