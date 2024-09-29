В Челябинской области в теплицах работали мигранты с нарушениями правил труда

Работодателям грозят крупные штрафы

В Красноармейском районе полицейские отправились в тепличные хозяйства, чтобы проверить, законно ли там работают мигранты. В результате правоохранители выявили 18 нарушений законодательства. Отвечать за нарушения придется работодателям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Проводится работа по установлению работодателей, которым грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо приостановление деятельности на срок до 90 суток»,— уточнили в полицейском главке.

Всех работников-мигрантов проверили по учетам и на причастность к совершению каких-либо преступлений. Также их дактилоскопировали и поставили на фотоучет. Проверки на соблюдение миграционного законодательства в регионе продолжатся.