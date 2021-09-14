В Челябинской области в строительном вагончике погибли два геологоразведчика

СК проводит проверку

В поселке Ерлыгас Кизильского района из-за пожара в строительном вагончике погибли двое рабочих. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем в строительном вагончике геологоразведочной бригады случился пожар. Двое рабочих погибли на месте.

«По факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, после чего будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном СУ СКР.