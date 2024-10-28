В Челябинской области в спортшколе выявили хищение крупной суммы

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В Челябинской области расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных денег в одной из спортивных школ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Установлено, что сотрудник спортшколы и индивидуальный предприниматель похитили крупную сумму, выделенную на исполнение государственных контрактов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). На время расследования сотруднику спортшколы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, предпринимателю запретили определенные действия. Все обстоятельства выясняются.