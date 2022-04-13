В Челябинской области в сгоревшем авто нашли тело мужчины

Проводится доследственная проверка

В Верхнеуральском районе в поле около дороги Чебаркуль — Магнитогорск в сгоревшем автомобиле нашли тело местного жителя. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, 11 апреля после ссоры в семье мужчина выпил и уехал на личном автомобиле.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.