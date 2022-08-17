В Челябинской области в озере нашли тело мужчины

Погибший был в одежде, наручных часах и с телефоном в кармане

В Кыштыме спасатели на озере Коноплянка подняли с глубины трех метров тело утонувшего 30-летнего мужчины. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

О пропаже мужчины в полицию сообщили его родственники, когда он перестал выходить на связь. Нашлись очевидцы, которые рассказали, что видели мужчину на берегу Коноплянки и слышали крики о помощи.

«В ходе обследования с лодки береговой линии и участка озера, прилегающего к жилому сектору, спасатели обнаружили и подняли с глубины около трех метров тело мужчины, полностью опутанное водорослями, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», — рассказали в областной ПСС.

Мужчина утонул в одежде. Точная причина гибели будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Добавим, в Увельском районе продолжаются поиски 46-летнего мужчины. Он вышел рыбачить с приятелем на берег Южноуральского водохранилища, а к утру пропал. Друг пропавшего уехал домой, ничего не заподозрив, поскольку надувная лодка, с которой товарищи рыбачили, находилась у берега.

Как ранее сообщал наш сайт, спасатели Локомотивного отряда нашли тело 43-летнего мужчины на реке Тогузак в Варненском районе.



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