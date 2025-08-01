В Челябинской области в озере Калды утонул 4‑летний мальчик

﻿Ребенок оказался на водоеме без присмотра взрослых



На озере Калды в Кунашакском округе Челябинской области утонул 4-летний мальчик. Его тело нашли в пяти метрах от берега, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Берег, на котором отдыхал мальчик, не оборудован для купания. Ребенок находился без присмотра взрослых.

Реанимировать ребенка не получилось. На месте трагедии работают правоохранительные органы.

Это далеко не первый случай гибели людей на водоемах за последнее время. Недавно стало известно, что на озере Аргази утонул рыбак. Несколькими днями ранее сообщили сразу о трех погибших.

Автор: Елизавета Михно