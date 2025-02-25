В Челябинской области в метель рыбак заблудился на реке

Пропавший в Магнитогорске мужчина вернулся домой

Вечером 24 февраля 65-летний житель Магнитогорска не смог вернулся с рыбалки на реке Урал. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Челябинской области.

Поднялась метель, мужчина сбился с пути. Телефон уже практически сел. Он еле успел позвонить близким и все объяснить. И связь пропала.

Мужчину искали родные, затем они обратились в экстренные службы. Окрестности прочесывали спасатели, полицейские, пожарная охрана.

Утро 25 февраля было тревожным: поиски результата не дали.

Спустя несколько часов в экстренные службы поступила информация: жив, вернулся.

В пресс-службе полиции Челябинской области сообщили подробности. Рыбак пытался сориентироваться в метели, заблудился. Набрел на здание типа склада или гаража, пересидел там, восстановил силы. Последующая попытка найти дорогу оказалась успешной. Мужчина вышел на тропинку и смог вернуться домой.

Спасатели напоминают жителям Челябинской области, что перед выходом на природу надо учитывать прогноз погоды и не рисковать жизнью и здоровьем.