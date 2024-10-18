В Челябинской области в массовом ДТП пострадал пассажир Toyota

Мужчину госпитализировали

На 16-м километре дороги Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе 43‑летняя женщина за рулем Lada выехала на полосу встречного движения (выезд разрешен) и столкнулась с Toyota под управлением 38‑летней женщины, сообщили в областной Госавтоинспекции.

После этого отечественный автомобиль столкнулся с попутным Renault, за рулем которого находилась 28‑летняя челябинка.

«В аварии пострадал 40‑летний пассажир Toyota, его доставили в больницу», — рассказали в ГАИ.

Мужчину зажало в салоне, понадобилась помощь спасателей, чтобы деблокировать его.