В Челябинской области в массовом ДТП погибли двое жителей ХМАО

Водитель, выехавший на полосу встречного движения, ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД за 50 лет стажа

Сегодня, 9 февраля, на 37-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск на территории Пластовского района 68-летний водитель автомобиля «Кадиллак-Эскалейд» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя автомобилями. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась в 14:30. На полосе встречного движения «Кадиллак» столкнулся с «Рено-Каптюр», «Шевроле» и «Пежо».

«В результате ДТП на месте происшествия скончался 27-летний водитель „Шевроле“ и его 22-летняя пассажирка. Они были жителями ХМАО», — сообщили в Госавтоинспекции.

Мужчина за рулем «Кадиллака» имеет водительский стаж 50 лет и за это время ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.