В Челябинской области в лобовом ДТП пострадали три человека

Авария случилась из‑за нарушения скоростного режима

На 71-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 33-летний водитель автомобиля Bogdan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-11193, за рулем которого находился 22-летний мужчина. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в ОГИБДД по Кыштыму.

Авария случилась накануне поздно вечером. В ДТП пострадали оба водителя и 28-летняя пассажирка ВАЗа. Все трое госпитализированы в больницу Кыштыма.

Как ранее сообщал наш сайт, вечером 28 августа на трассе на территории Саткинского района в автомобиле «Рено-Меган» загорелся моторный отсек.