В Челябинской области в лобовом ДТП пострадала бригада скорой помощи

Спецавтомобиль улетел в кювет

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В субботу, 1 февраля, на трассе на территории Саткинского района произошло лобовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате всех, находящихся в спецавто, доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе районной Госавтоинспекции.

На 4 километре трассы Сатка — Бакал 53-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где врезался в карету скорой помощи. В результате спецавтомобиль вылетел в кювет.

«Водитель скорой, 57-летний мужчина, и бригада доставлены в областную больницу Сатки с травмами»,— уточнили в ГАИ.

Все обстоятельства устанавливаются.