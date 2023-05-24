В Челябинской области в лобовом ДТП погибли два пассажира

Еще три человека получили травмы

В ночь на среду, 24 мая, на 127-м километре трассы Черноречье — Бреды в Карталинском районе лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Iran Khodro Samand. Погибли два человека, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Травмы получили водитель и пассажир автомобиля Toyota, они отказались от госпитализации.

«Водитель автомобиля Iran Samad с тяжелыми травмами был эвакуирован бригадой скорой помощи, два пассажира погибли. Тела оказались зажаты в кузове автомобиля, для их деблокировки потребовался гидравлический аварийно-спасательный инструмент», — рассказали в областной ПСС.

В ГИБДД по Челябинской области комментарий об аварии предоставят позднее.