В Челябинской области в лобовом ДТП погибла 24‑летняя девушка

Еще трое человек в больнице

Вечером 9 мая на трассе под Кыштымом лоб в лоб столкнулись автомобили «Киа-Рио» и «Лифан Х50». В результате один человек погиб, еще трое получили различные травмы, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Авария произошла на 7-м километре трассы Кыштым — Тайгинка — Сайма. 42-летний водитель «Киа» в условиях дождя не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль «Лифан Х50», которым управлял 36-летний мужчина.

В результате 24-летняя пассажирка кроссовера погибла на месте ДТП. Оба водителя, а также 30-летняя пассажирка «Киа» получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.