В Челябинской области в хаски-парке сгорела новая беседка-купол для гостей

Владелец оценивает ущерб в 1,5 млн рублей

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На территории хаски-парка «Таежная сказка» в Чебаркульском районе загорелась недавно отстроенная прозрачная беседка-купол. Об этом сообщил владелец парка Динар Хакимов.

«Только закончили с утеплением купола, бытовки под куполом для служебного использования, провели видеонаблюдение, сделали шикарную горку для катания на тюбингах, канатную трассу с троллей-спуском для детей, стрельбу из лука, великолепную трассу для катания на собачках, случилось горе — пожар», — написал Динар Хакимов в социальной сети.

На месте работала техника добровольной пожарной команды и силы противопожарной службы Челябинской области. Люди и животные не пострадали.