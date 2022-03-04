В Челябинской области в два раз увеличат число постов фиксации лесных пожаров

Регион готовится к пожароопасному сезону

В Челябинской области идет подготовка к пожароопасному сезону. Об этом губернатор Алексей Текслер третьего марта сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава региона отметил, что в этом году область увеличит количество постов видеонаблюдения и фиксации лесных пожаров с 31 до 60. Уже утвержден сводный план тушения лесных пожаров, определены силы и техника.

Напомним, на заседании комиссии обсудили также меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций в случае паводка.