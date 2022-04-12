В Челябинской области в ДТП с переворотом пострадали два человека

Водителя и пассажира госпитализировали с травмами

В Челябинской области на 41-м километре автодороги Кыштым — Тюбук произошла авария. В результате многочисленные травмы получили два человека, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что водитель автомобиля «Киа-Рио» не справился с управлением и съехал с дороги, в результате машина опрокинулась.

«По информации сотрудников скорой медицинской помощи, в ДТП пострадали два человека. У 32-летнего пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. У 24-летнего пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб внутренних органов. Обоих пострадавших госпитализировали в Центральную городскую больницу города Кыштыма», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Днем 11 апреля в Челябинске на улице Лесопарковой столкнулись два автомобиля, одна из машин от удара влетела в столб. Водитель получил травмы и был госпитализирован, пассажиру также потребовалась помощь врачей.