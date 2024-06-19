В Челябинской области в ДТП пострадали два пенсионера

Они в больнице

В Челябинской области на 50-м километре трассы Миасс — Карабаш — Кыштым произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщили в пресс-службе ОМВД России «Кыштымский».

82-летний мужчина, управляя автомобилем «Дайхатсу-Териос», не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате он и его 83-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали.

Ранее другой 82-летний автомобилист стал виновником смертельной аварии. Водитель ВАЗа на повороте не убедился в безопасности маневра и врезался в «Тойоту». В результате одна из пассажирок отечественного авто скончалась на месте ЧП, еще четверо человек получили травмы.