В Челябинской области в ДТП пострадал шестилетний ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев аварии

В Копейске Челябинской области в результате столкновения двух автомобилей пострадал шестилетний ребенок. Сотрудники городской ГИБДД разыскивают очевидцев аварии, сообщили 1 марта в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Копейску.

Авария произошла 25 февраля около шести часов вечера в районе дома № 33 по проспекту Победы. 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Королла», столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц», после чего последний продолжил движение и врезался в светофор. В результате аварии травмы получил шестилетний пассажир автомобиля «Тойота Королла». Ребенка госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей данного ДТП и сообщить всю имеющуюся информацию по телефону 8 (351) 39-98-822.