В Челябинской области в ДТП погибли 26 пешеходов с начала 2025 года

В регионе стартует социальная кампания, направленная на снижение аварийности

С начала 2025 года в Челябинской области по вине автомобилистов произошло 372 ДТП, в которых 26 пешеходов погибли и 359 получили травмы. Для снижения аварийности с сегодняшнего дня, 7 июня, в регионе стартует Всероссийская социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности», сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Челябинской области.

Социальная кампания пройдет в два этапа: в июне-августе и сентябре-ноябре. Сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать о важности соблюдения ПДД не только автомобилистам, но и пешеходам, детям, студентам и курсантам автошкол.

«Первый этап мероприятий для водителей пройдет на АЗС, для пешеходов организуют интерактивные игры „ПДД-Бинго“ в парках и общественных местах. Для кандидатов в водители — тренинги в автошколах. Также состоится раздача световозвращающих элементов»,— рассказали в областной Госавтоинспекции.

Основная цель кампании — повышение грамотности всех участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.