В Челябинской области в ДТП погибли 255 человек в 2025 году

Большинство аварий произошло по вине грубых нарушений ПДД

Сегодня, 16 ноября, во всем мире вспоминают жертв ДТП. В Челябинской области за 10 месяцев 2025 года в авариях погибли 255 человек, в том числе 17 детей. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, большинство погибших — молодые люди.

«Практически все ДТП произошли по вине водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения. В числе самых распространенных нарушений — несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков и управление в состоянии опьянения»,— рассказали в областной ГАИ.

Во всемирный день памяти жертв ДТП ежегодно проходят различные акции, цель которых — привлечь внимание к трагическим последствиям аварий и напомнить о ценности жизни человека.

Инспекторы настоятельно рекомендуют южноуральцам не нарушать ПДД, не садиться за руль в состоянии опьянения или усталости и строго следить за дорогой, не отвлекаясь на разговоры и гаджеты.