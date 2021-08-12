В Челябинской области в детском лагере нашли просроченные лекарства

Возбуждены административные дела

Прокуратура Усть-Катава провела проверку в детском оздоровительном центре «Ребячья республика» и нашла нарушения в медицинской деятельности лагеря. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки в медпункте центра нашли лекарства с истекшим сроком годности, а медицинская деятельность в лагере велась без соответствующей лицензии. Кроме того, в «Ребячьей республике» не работают камеры наблюдения и есть нарушения в организации питания.

«В связи с указанными нарушениями прокурором города возбуждено несколько административных дел по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм питания и оздоровления детей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Директор лагеря обязан устранить нарушения.