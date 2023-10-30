В Челябинской области в баре нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

Подозреваемого в убийстве уже задержали

В подсобном помещении одного из баров города Сима нашли тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По подозрению в убийстве задержан 33-летний знакомый погибшего, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось ночью 27 октября. Мужчины повздорили во время распития алкоголя, подозреваемый несколько раз выстрелил в оппонента из ружья ИЖ-27. Оружие он спрятал в лесу. Подозреваемого вскоре задержали около дома по улице Свердлова и доставили в отделение.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его заключили под стражу», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Оперативники нашли оружие, из которого застрелили потерпевшего.