В подсобном помещении одного из баров города Сима нашли тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По подозрению в убийстве задержан 33-летний знакомый погибшего, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.
ЧП случилось ночью 27 октября. Мужчины повздорили во время распития алкоголя, подозреваемый несколько раз выстрелил в оппонента из ружья ИЖ-27. Оружие он спрятал в лесу. Подозреваемого вскоре задержали около дома по улице Свердлова и доставили в отделение.
«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его заключили под стражу», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Оперативники нашли оружие, из которого застрелили потерпевшего.