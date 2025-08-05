В Челябинской области в 2025 году ликвидировали две подпольные оружейные мастерские

Из оборота изъято 7 кг взрывчатки, 35 единиц огнестрельного оружия и более 1500 боеприпасов

ФСБ России сообщила о ликвидации 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 51 регионе страны, в том числе в Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«В мае-июне 2025 года во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении ведомства.

По адресам проживания нелегальных оружейников прошли обыски, в результате из незаконного оборота изъято 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 34 тысяч патронов различного калибра.

В УФСБ по Челябинской области Первому областному информагентству уточнили, что с начала 2025 года в регионе из незаконного оборота изъято 35 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 7 килограммов взрывчатых веществ, более 1500 боеприпасов различного калибра, ликвидировано две подпольные мастерские по модернизации и переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги. За незаконный оборот, изготовление и переделку средств поражения осуждены 14 человек.