В Челябинской области в 2021 году возбудили 191 дело о коррупции

Перед судом предстал 161 обвиняемый

Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией в Челябинске проводится круглый стол по итогам года.

За 10 месяцев 2021 года в следственное управление поступило 539 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, окончено производством 191 уголовное дело.

В суд направлены дела по 161 обвиняемому, 115 из них — должностные лица, 26 — сотрудники внутренних дел. 18 представителей органов местного самоуправления, 5 сотрудников ФСИН России, 26 должностных лиц министерств и ведомств Челябинской области.

По уголовным делам, связанным с получением и дачей взятки, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 152,7 млн рублей.

Указанные результаты достигнуты благодаря надлежащей организации межведомственного взаимодействия с прокуратурой региона, региональными управлениями ФСБ, МВД России, другими правоохранительными и контрольно-надзорными органами.

Подробности и комментарии спикеров мы опубликуем позже.