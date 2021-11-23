В Челябинской области в 2021 году на воде погибли 70 человек

Спасатели предупреждают об опасности нахождения на реках и озерах в период ледостава

На территории Челябинской области находится 6788 водных объектов. Ежегодно жертвами стихии становятся десятки людей — причем не только в жаркую пору, но и зимой. Об этом сегодня, 23 ноября, на пресс-конференции рассказал заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов.

По его словам, в прошлом году на водоемах региона погибли 77 человек, из них семеро — дети. По данным на 22 ноября 2021 года, жертвами трагедий на воде стали 70 человек, в том числе шестеро детей.

«Во время становления льда в регионе погибли 12 человек, в том числе трое детей. Министерство общественной безопасности разработало план реализации мероприятий по безопасности людей на водных объектах. Этот план доведен до глав всех муниципальных образований. На сайте министерства в разделе „защита населения“ с ним может ознакомиться любой желающий», — рассказал Валерий Устинов.

Также он отметил, что органами местного самоуправления проводится профилактическая работа в школах, техникумах и вузах региона. В образовательных учреждениях оборудованы «уголки безопасности», а с учащимися проводят занятия по оказанию первой помощи пострадавшим на воде.

Заместитель начальника ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» по поисково-спасательной работе Денис Гарифуллин рассказал, что в период становления и таяния льда в этом году пришлось 36 раз выезжать на водоемы.

«Буквально накануне специалисты Миасского спасательного отряда приезжали на вызов очевидцев — рыбака уже не удалось спасти. Мы всегда напоминаем любителям зимней ловли об опасности нахождения на льду. О том, что в ледяной воде можно продержаться максимум 20 минут. А люди рыбачат часто в глухих местах, спасатели просто не успеют добраться за это время — это еще с учетом, если кто-то сообщит о ЧП. Проводим регулярные рейды с полицией, предупреждаем, но насильно никого согнать не можем», — рассказал Денис Гарифуллин.

Он уточнил, что цвет прочного льда голубоватый или зеленый, толщина прочного льда составляет в среднем 12 сантиметров. Обычно ледостав происходит в первой декаде ноября, однако осень в этот раз выдалась теплой, и ледяная корка покрыла водоемы в период с 12 по 15 ноября, но далеко не везде полностью и прочно.

«На Тургояке, Увильдах ледостав происходит медленно. Также напоминаем о правилах безопасности в использовании водного транспорта: например, снегоход вмещает в себя только двоих людей, однако и по трое садятся, что приводит в трагедиям», — подчеркнул Денис Гарифуллин.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о правилах безопасности и первой помощи пострадавшим на льду.

В этом году первыми жертвами зимних водоемов стали двое восьмилетних мальчиков. Напомним, трагедия случилась 14 ноября в поселке Бреды. Дети гуляли по реке Сынтасты. По словам местного жителя, неподалеку от берега, в полынье, он увидел человека и сразу же позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место ЧП спасатели — сотрудники 57-й пожарно-спасательной части Карталинского пожарно-спасательного отряда — обнаружили тела двух детей на расстоянии трех метров от берега.