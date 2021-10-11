В Челябинской области устанавливают обстоятельства гибели 5-месячного ребенка

Мальчик скончался во сне

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 5-месячного мальчика. Малыш скончался во сне в ночь на понедельник, сообщают источники ИА «Первое областное». Известно, что ребенок родился в благополучной семье в Магнитогорске. Следственный комитет по Челябинской области прокомментирует ситуацию позже. Проверка продолжается.

В понедельник, 11 октября, стало известно о гибели 5-месячного малыша. Мальчик скончался во сне в доме родственников. Источники ИА «Первое областное» сообщают, что семья жила в Магнитогорске, малыш был вторым ребенком родителей. Семья характеризуется как положительная, глава семейства работает на крупном предприятии города.

Известно, что на выходные родители с ребенком приехали к родственникам в село Фершампенуаз Нагайбакского района. Накануне трагедии в состоянии ребенка не было замечено никаких особенностей. Рано утром родители обнаружили бездыханное тело малыша. По предварительным данным, экспертиза показала, что следов насильственной смерти нет.

Региональный Следственный Комитет прокомментирует ситуацию позже. Проверка продолжается.