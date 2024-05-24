В Челябинской области усиливают контроль за мигрантами

20 иностранцев принудительно удалят из страны

В Челябинской области усилят контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан. Такое поручение дал начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков.

В 2024 году на Южном Урале на 15% увеличилось количество мигрантов, которых привлекали к административной ответственности, на 25% — число принятых судами решений. Также на треть больше возбуждено уголовных дел в сфере миграции.

Сегодня 20 иностранцев будут принудительно удалены из страны, еще 115 ожидают в Центре временного содержания. Кроме того, в регионе почти в два раза сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Ранее об ужесточении миграционной политики в Челябинской области сообщил губернатор Алексей Текслер. По его словам, по всем направлениям — от патентов до программы переселения соотечественников — будет увеличиваться число требований.

Добавим, что четыре челябинца организовали канал незаконной миграции. Им назначен штраф полмиллиона рублей.