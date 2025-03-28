В Челябинской области усилены меры пожарной безопасности в лесах

Жителям региона напоминают об ответственности за разведение костров

В Челябинской области объявлен пожароопасный сезон. Из-за таяния снега высок риск лесных пожаров из-за сухостоя. Усилены меры контроля за подобными ЧП, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, необходимо:

• Очистить территорию вокруг домов от сухой травы и растительности.

• Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня и курении.

• С осторожностью проводить работы, связанные с огнем.

«Для предотвращения пожаров в регионе работают патрульно-контрольные группы из МЧС, муниципалитетов и полиции. Они используют беспилотники для мониторинга обстановки и выявления очагов возгорания. Центр управления в кризисных ситуациях также отслеживает ситуацию с помощью космического мониторинга», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Первые рейды прошли в Копейском городском округе (п. Козырево), где проверялось соблюдение противопожарных мер и проводилось информирование населения. Патрулирование будет продолжаться до снижения пожарной опасности.

За нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) предусмотрены административные штрафы: для граждан — 5 000–15 000 рублей, должностных лиц — 20 000–30 000 рублей, индивидуальных предпринимателей — 40 000–60 000 рублей, юридических лиц — 300 000–400 000 рублей. Также возможна уголовная ответственность.