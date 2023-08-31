В Челябинской области уехавший за грибами пенсионер скончался в своей машине

Автомобиль нашли в 50 км от дома

Спасатели из Усть-Катава сообщили о завершении поисков пенсионера, который пропал в минувший понедельник, 28 августа. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, в тот день 82-летний мужчина отправился на своей машине за грибами, но не предупредил близких об этом. Вечером родственники стали беспокоиться, потому что дедушка не только не вернулся домой, но и не отвечал на телефонные звонки. К сожалению, пожилой мужчина скончался.

«Из-за отсутствия даже приблизительной информации о направлении, в котором уехал пропавший, поисковые работы велись в городе и во всех направлениях от него. Еще больше территорий удалось обследовать благодаря привлечению квадрокоптера ГУ МЧС Челябинской области», — сообщили в ПСС Челябинской области.

Найти пожилого устькатавца удалось местным охотникам. Они увидели вишневую «Ниву» в лесном массиве, примерно в одном километре от села Минка, в ней находился скончавшийся пенсионер. От дома пенсионер уехал на расстояние в 50 км. Сейчас специалистам предстоит установить причину его смерти. Изначально сообщалось, что он мог уехать в магазин.

Напомним, что накануне спасатели нашли пропавшего 64-летнего рыбака из Екатеринбурга, который еще в прошлую пятницу отправился на лодочную прогулку по озеру Куяш. Его близкие с берега увидели перевернувшуюся лодку, но поиски осложнились испортившейся погодой и большой площадью акватории водоема. Вчера тело рыбака обнаружили у берега, возле зарослей камыша.