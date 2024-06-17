В Челябинской области участники ОПГ пойдут под суд за распространение «соли»

Из незаконного оборота изъято 13 килограммов наркотиков

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела четверых участников ОПГ, которые распространяли «соль» через тайники-закладки. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Участниками группировки стали двое мужчин и две женщины — жители Тюмени, Уфы и Пермского края. 39-летнего тюменца задержали полицейские при силовой поддержке Росгвардии в Сосновском районе Челябинской области. В автомобиле обнаружили пять килограммов синтетических наркотиков. Вскоре были задержаны и подельники.

«Всего из незаконного оборота правоохранителями было изъято более 13 килограммов запрещенных веществ. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. На период расследования им избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Дела направлены в Сосновский райсуд Челябинской области, Демский райсуд Уфы.