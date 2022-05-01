В Челябинской области участники ОПГ пойдут под суд за продажу контрафактных сигарет и алкоголя

Им грозит до шести лет лишения свободы

В Верхнеуральском районе Челябинской области будут судить участников преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте немаркированных сигарет и алкоголя. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В период с 2015 по 2021 год одиннадцать участников организованной группы, проживающие в поселке Межозерный, приобретали и хранили для дальнейшей продажи немаркированные сигареты и алкоголь, при этом они незаконно использовали чужие товарные знаки. Сотрудники полиции провели обыск по местам жительства южноуральцев и изъяли около 21 тысячи бутылок со спиртными напитками и 1800 пачек сигарет. Общая стоимость составила более 4,5 миллиона рублей, правообладателям товарных знаков причинен ущерб в размере трех миллионов рублей.

«В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по пункту „а“ части 6 статьи 171.1 УК РФ, завершено. Прокуратурой Верхнеуральского района Челябинской области утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд Верхнеуральского района Челябинской области для рассмотрения по существу»,— уточнили в ведомстве.

Обвиняемым грозит до шести лет тюремного заключения.