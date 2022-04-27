В Челябинской области будут судить мужчину за хищение нефти на 128 млн рублей

Обвиняемый скрывался от следствия

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в краже нефти и самовольном подключении к нефтепроводам (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год обвиняемый действовал в составе преступной группы из 14 человек.

«Через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах Уфа — Петропавловск, Уфа — Омск, Нижневартовск — Курган — Куйбышев похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 млн рублей», — рассказали в региональном СУ СКР.

Обвиняемый скрывался от органов следствия, другие участники преступной группы ранее осуждены.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.