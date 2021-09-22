В Челябинской области участились случаи продажи поддельных запчастей для автомобилей

Эксперты рекомендуют внимательно изучить упаковку перед покупкой

Южноуральцы все чаще сталкиваются с поддельными товарами на авторынке. Некачественные запчасти и автохимия на первый взгляд могут не отличаться от фирменных, однако представляют реальную угрозу для работоспособности ваших машин. Эксперты маркетплейса Avto.pro отмечают, что около 30% расходников на деле оказываются контрафактными — лампы всех типов, тормозные колодки, щетки стеклоочистителей, высоковольтные провода.

«Немного реже подделывают кузовные детали, агрегаты и стекла. Внимательно автомобилистам стоит отнестись к покупке тормозных жидкостей, антифризов и масел. Контрафактную продукцию в категории комплектующих выхлопа и системы наддува встретить практически нереально», — рассказывают эксперты Avto.pro.

Эксперты советуют автолюбителям обращать внимание на цены — конечно, подделка обойдется вам дешевле оригинала примерно на 20% от рыночной стоимости. Вы можете сравнить цены на разных торговых площадках перед покупкой, чтобы опрометчиво не выбрать дешевую, но некачественную запчасть. Внимательно изучите упаковку — обычно подделки не содержат подробной информации на упаковке товара, несколько отличаются от оригинального дизайна. Безусловно, необходимо проверит и само изделие — оно должно быть цельным, без сколов и трещин, детали из резины не должны иметь резкого запаха.