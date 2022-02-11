В Челябинской области убийцу 14‑летней девочки освободили от уголовной ответственности из‑за срока давности преступления

Мать погибшей школьницы отправит апелляцию в Челябинский областной суд

21 апреля 2002 года в селе Анненском Карталинского района убили 14-летнюю Александру Бересневич. В течение вот уже почти 20 лет уголовное дело не могли раскрыть, а когда задержали предполагаемого подозреваемого, завершили расследование и передали дело в суд — оказалось, что срок давности по предъявляемому обвинению истек. Мать девочки Ольга Гончарик рассказала Первому областному информагентству о страшной гибели Александры.

«Я тогда жила в Карталах, а Саша попросилась к бабушке в Анненское, чтобы закончить там школу. Очень любила учиться. Была отличницей, занималась самбо, бойкая девчонка была. Бывало, сядет, обнимет меня и говорит: „Ма, я школу окончу и буду поступать на юридический факультет в Москву“. 21 апреля Саша пошла на дискотеку с друзьями, в 23 часа возвращалась домой», — вспоминает мама погибшей девочки.

В это время за очередной порцией выпивки, по словам женщины, отправился ее бывший одноклассник, в то время 36-летний Сергей Ершов.

«Он тогда жил с женщиной, Оксаной, ей лет 25 было. Они разошлись давно, она сейчас в Магнитогорске живет. А еще крутил роман с подругой Саши. В 15 лет она родила от него ребенка. Вот он увидел, что Саша идет домой, увязался за ней, сказал: „Пойдем дружить“ и сильно-сильно прижал к себе. Он все это на суде сам рассказывал, ведь в итоге он вину признал. Дочка не растерялась, согнулась и ударила его в пах. Ершов рассвирепел, вытащил нож и нанес моей девочке аж 66 ранений», — рассказала Ольга Гончарик.

После зверской расправы Ершов спокойно дошел до реки, вымыл руки, нож, отнес орудие преступления домой и пошел пить дальше. Тело Александры Бересневич на рассвете обнаружил местный житель.

«Он рассказал моей сестре, потом и до меня весть дошла, я сразу из Карталов приехала. Моя девочка лежала с перерезанным горлом, в ране — крестик. Уголовное дело возбудили. Подозреваемым сначала был парень с дискотеки — у него нашли нож-бабочку. Похожий на тот, которым убили Сашу. В общем, этого парня попрессовали какое-то время и отпустили. Я с самого начала Ершова подозревала. Его все боялись и боятся до сих пор, все свидетели. Он до убийства Саши отбывал наказание за изнасилование, а уже после — за разбойное нападение, сопряженное с убийством», — поделилась Ольга Гончарик.

По словам женщины, все эти годы ей только так и отвечали следователи: «Ищем». Допрашивали по делу и Ершова, но отпускали. И только 14 апреля 2021 года его обвинили по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Однако наказание за расправу над подростком он так и не понес.

«Прокурор переквалифицировал дело на часть 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“), поскольку доказательств того, что Ершов совершил преступление с особой жестокостью и причинил страдания жертве, нет. Уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности по части 1 статьи 105, он составляет 15 лет. Ершов вину признал по этому преступлению», — рассказали Первому областному информагентству в Карталинском городском суде.

Мать девочки не согласна с переквалификацией дела, она полагает, что Сашу убили умышленно и жестоко.

«Вину он признал, я считаю, что он должен понести наказание. 66 ножевых ранений ребенку! Это разве не жестоко? Мой адвокат готовит апелляцию на постановление суда. И я буду требовать компенсацию от него миллион рублей. Мне не нужны его деньги, просто он должен до конца жизни работать и ответить за то, что отобрал жизнь моего ребенка. Каково мне жить и знать, что убийца на свободе? Дальше пьет и пугает жителей села», — заключила женщина.

Мы опубликуем решение суда апелляционной инстанции после того, как оно вступит в законную силу.