В Челябинской области у закладчицы изъяли 3 кг мефедрона

Жительницу Свердловской области будут судить в Златоусте

В Челябинской области 36-летнюю женщину будут судить за продажу наркотиков. Прокуратура утвердила обвинение против жительницы Свердловской области, которую считают участницей преступной группы.

По данным следствия, она работала в сети по продаже наркотиков через «закладки». Женщина расфасовывала большие партии веществ, а после прятала свертки в тайниках в разных городах России, в том числе в Челябинской области.

Челябинские полицейские изъяли из незаконного оборота более трех килограммов мефедрона. Обвиняемую заключили под стражу и наложили арест на сотовые телефоны. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд.